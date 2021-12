Vụ 126 khách ăn nhậu tại Monaza Trần Duy Hưng: Kiến nghị thu hồi giấy phép

Your browser does not support the audio element.

Quán Monaza 194 Trần Duy Hưng bị đề nghị tịch thu giấy phép kinh doanh do để 126 khách ăn uống, hát hò "chui", trong đó đã phát hiện 5 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 13/12, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận thông tin trên và cho biết, các lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa 14 ngày đối với quán Monaza 194 Trần Duy Hưng để đảm bảo các công tác phòng chống dịch.