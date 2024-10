Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xin lỗi khán giả vì công bố thông tin chưa được xác nhận. Trên fanpage có dấu tick xanh, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đăng tải nội dung đính chính: "Trong chương trình Việt Nam hôm nay, chiều 14/10, biên tập viên của chương trình do nhầm lẫn đã giới thiệu "33 anh tài trong liveshow Anh trai Vượt ngàn chông gai sẽ biểu diễn tại Hà Nội" trong khi đây chưa phải thông tin chính thức từ ban tổ chức. Biên tập và chương trình xin chân thành gửi lời xin lỗi tới khán giả đang rất trông đợi liveshow này. Đồng thời cũng hy vọng liveshow sẽ được tổ chức tại thủ đô trong thời gian thích hợp".

"Anh trai vượt ngàn chông gai" là một trong những chương trình TV hot hiện nay. Ảnh: NSX Dù nội dung đính chính và xin lỗi, phần lớn khán giả - đặc biệt là người hâm mộ chương trình - tỏ ra thích thú thay vì chê trách. "Thông báo 'chưa phải thông tin chính thức' chứ không bảo là thông tin sai nên tôi sẽ chọn tin cái mình muốn tin", "Chúng tôi tin tưởng và mãi yêu VTV nha, ảo giác thôi nha mấy gai con (tên gọi cộng đồng người hâm mộ chương trình - PV)"... là những bình luận phổ biến nhất. Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ là Call me by fire của Trung Quốc, là chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc được phát sóng trên kênh VTV3 từ ngày 29/6. Mùa đầu tiên, 33 nam nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác nhau tranh tài. Sau 15 tập phát sóng, concert Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ diễn ra ngày 19/10 tới. Theo VietNamNet