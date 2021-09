VTV gọi tên Thuỷ Tiên, Hoài Linh, để ngỏ chuyện cấm sóng nghệ sĩ

Your browser does not support the video tag.

Tối 16/9, VTV1 phát sóng phóng sự 'Nghệ sĩ và văn hóa ứng xử' trong chuyên mục Câu chuyện văn hóa. Dù đã không ít lần điểm tên những nghệ sĩ dính 'phốt' nhưng đây là lần VTV tấn công trực diện vào rất nhiều nghệ sĩ bị lên án gần đây liên quan đến phát ngôn tục tĩu trên mạng xã hội cũng như chuyện không minh bạch trong vấn đề từ thiện, quảng cáo sai sự thật, lan truyền tin giả... gây bức xúc dư luận.



"Gần đây có quá nhiều lùm xùm trong phát ngôn, ứng xử của giới nghệ sĩ trong làng giải trí Việt, cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội khiến nhiều người đặt dấu hỏi thế nào là một nghệ sĩ thực thụ. Sau bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ TT&TT ban hành thì Bộ VHTT&DL đang soạn thảo bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật để thấy tầm ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của những người nổi tiếng với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Dù không muốn một chút nào vì những hình ảnh đó chẳng đẹp đẽ gì nhưng chúng tôi buộc phải chỉ mặt đặt tên những hiện tượng được gọi là rác mà một số người nổi tiếng ném lên không gian mạng thời gian qua", MC Kim Ngân nói.

VTV sau đó điểm lại hàng loạt nhân vật nổi tiếng ăn nói tục tĩu khi livestream như: Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần, hình ảnh phản cảm của Ngọc Trinh hay phát ngôn chứa đầy ngôn ngữ kém văn hóa trên Facebook của diễn viên Đức Hải.

Một loạt nghệ sĩ chia sẻ không tin không kiểm chứng liên quan đến việc chữa trị Covid-19, lan truyền tin giả, chưa kiểm chứng, thậm chí gây chia rẽ kích động, hận thù cũng bị nêu đích danh. Như bài đăng từng gây bức xúc dư luận của MC Trác Thúy Miêu liên quan đến các tình nguyện viên vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch dẫn đến ý kiến của nhiều người đề nghị cấm sóng MC này vĩnh viễn. Hay bài chia sẻ của Angela Phương Trinh liên quan đến thông tin sai lệch giun đất có thể chữa Covid-19. Vượng Râu phát ngôn thiếu cẩn trọng liên quan đến vắc xin Trung Quốc.