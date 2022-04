Vpop tuần qua: Orange đại náo Đà Lạt, Trịnh Thăng Bình comeback

Your browser does not support the video tag.

Trịnh Thăng Bình chia sẻ: " Âm nhạc của tôi vốn gắn với cảm xúc. Và Chuyện chúng ta tôi viết khi được chia sẻ rằng âm nhạc của mình đã gắn bó với tình yêu thanh xuân của nhiều khán giả. Có những cặp đôi họ nghe nhạc tôi suốt từ thời quen nhau, yêu nhau, rồi đến khi chia tay nhau. Tôi vô cùng trân trọng điều đó và muốn là người kể về câu chuyện của họ."

"Tôi nghĩ ai cũng có những bài hát, những thần tượng gắn với kỷ niệm tình yêu thanh xuân của mình. Tôi cũng vậy. Khi tôi viết, bài hát này gợi tôi nhớ đến thời viết Người ấy. Nên với tôi Chuyện chúng ta có thể xem như Người ấy 2."

Ca khúc được Trịnh Thăng Bình nhá hàng lần đầu tiên trong liveshow kỷ niệm chặng đường ca hát 10 NĂM CÙNG EM hồi đầu năm. Trước hiệu ứng từ khán giả xem tại chỗ, Trịnh Thăng Bình đã dày công đầu tư thêm nhiều phân cảnh cho MV và phải 3 tháng sau mới chính thức phát hành.

"Hotboy bán bánh giò" Võ Đình Hiếu khoe giọng trong OST "Qua Bển Làm Chi"

Bộ phim đánh dấu vai nam chính điện ảnh đầu tay của Thuận Nguyễn đang nhận được nhiều phản hồi tích cực sau buổi ra mắt truyền thông. Bên cạnh sự ăn ý từ dàn diễn viên, dự án còn ghi điểm bởi OST cùng tên được nhạc sĩ Châu Văn sáng tác, có sự góp giọng của rapper đình đám Jombie, diễn viên Võ Đình Hiếu và ca sỹ Lê Minh Hiếu.