Vpop của 180 ngày giãn cách: Những Idol lớn ‘ngã ngựa’, một hiện tượng mới chợt xuất hiện!

Tuy nhiên, không ít khán giả, nhất là những người nghe rap thời gian gần đây, hoặc chỉ mới tiếp cận thể loại này sẽ vỡ mộng, bởi câu từ, thông điệp, cách ICD và Tage thể hiện trong các bản diss hoàn toàn khác biệt so với những gì khán giả đại chúng thưởng thức ở 2 chương trình King of Rap và Rap Việt, hoặc các bản rap mainstream (chính thống). Chính điều đó, mới đây VTV đã đề cập đến rap diss như thứ âm nhạc chỉ trích lẫn nhau mà không hề biết rằng đó là văn hóa của làng nhạc hiphop.

Ca sĩ Văn Mai Hương chia sẻ: “Mọi người hay đùa tôi là chuyên gia sleeper hit. Tôi có khá nhiều ca khúc đã được phát hành, nhưng phải sau vài tháng thậm chí là cả năm mới được chú ý. Tôi cũng không thể lý giải điều này".

Bên cạnh đó, một số ca khúc đình đám thời gian trước bỗng nổi tiếng trở lại. Tiêu biểu, bản hit “Ngày chưa giông bão” của Bùi Lan Hương đã nhanh chóng tạo tiếng vang sau khi Hòa Minzy và gần đây nhất là Tùng Dương cover lại.

Giữa tháng 5, Soobin tung video dài hơn 10 phút, là phiên bản hát live 3 ca khúc trong EP ‘The Playah”. Trước đó, ca khúc “Tháng Năm” không tạo được hiệu ứng thì bỗng chốc… nổi lại trên TikTok trong thời gian giãn cách.

Có nhiều lý do khác nhau, nhưng điểm chung của các sleeper hit là yếu tố may mắn. Đây là điều không thể phủ nhận. Đa phần sleeper hit đều là kết quả của những tác động ngẫu nhiên, gây bất ngờ với chính nghệ sĩ. Tuy nhiên, dù là may mắn, thì bản thân ca khúc cũng phải được xem là sản phẩm chất lượng trước đó.

Kết

Kết thúc giãn cách, liệu làng nhạc Vpop có thay đổi mạnh mẽ trong những tháng cuối năm? Hãy cùng chờ đợi xem nhé!