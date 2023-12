VPF phúc đáp kiến nghị phạt bổ sung đội Thanh Hoá và trọng tài của câu lạc bộ Bình Định

Với vai trò đơn vị quản lý, tổ chức, điều hành giải đấu; sau khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nhanh chóng tổng hợp đầy đủ báo cáo, thông tin và tư liệu liên quan đến tất cả các sự việc phát sinh về công tác chuyên môn và tổ chức, an ninh, an toàn trận đấu, gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban kỷ luật đề nghị xem xét, đánh giá, có hình thức xử lý phù hợp đối với các cá nhân, tập thể vi phạm theo đúng quy định”.

Trong văn bản phúc đáp, ban tổ chức giải cũng đề nghị câu lạc bộ Bình Định nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra bất kỳ những sự việc tương tự; đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của luật, Quy chế, Điều lệ giải; cương quyết trong xử lý, nhắc nhở các hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực đối với toàn thành viên của câu lạc bộ trong quá trình tham gia làm nhiệm vụ.

Bóng đá là môn thể thao đối kháng nên va chạm hay phản ứng là điều dễ hiểu, đặc biệt ở giải đấu có tính chất cạnh tranh cao như V.League. Tuy nhiên, phản ứng sao cho phù hợp để không phạm luật, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh, giá trị của bản thân, của đội bóng và hình ảnh giải đấu do rất nhiều người đang chung tay xây dựng lại là chuyện khác.Trước thềm vòng 6 V.League và vòng 7 giải hạng Nhất Quốc gia diễn ra cuối tuần này, ban tổ chức giải đã phát đi thông báo nhắc nhở 25 câu lạc bộ phải tăng cường công tác an ninh, an toàn trận đấu; đề nghị ban tổ chức trận đấu phải có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan an ninh tại địa phương để xây dựng các phương án phù hợp, thích ứng với tính chất, diễn biến của từng trận đấu nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trước, trong và sau trận đấu, loại bỏ tư tưởng chủ quan, thụ động với các tình huống xảy ra.

Ngày 13.12, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định phạt bổ sung liên quan đến sự cố trên sân Quy Nhơn:- Cảnh cáo tập thể ban huấn luyện câu lạc bộ Bình Định do có phản ứng, gây hấn với cầu thủ, thành viên ban huấn luyện đội khách.- Phạt 30 triệu đồng đối với ban tổ chức trận đấu đội Bình Định do để xảy ra tình trạng khán giả ném đồ vật xuống sân và làm mất an ninh, an toàn cho đội khách.- Ông Bùi Võ Viết Tuấn - Phó trưởng đoàn câu lạc bộ Bình Định bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp do có hành vi kích động, lăng mạ, xúc phạm đội khách.- Bác sĩ Dương Tiến Kỷ - câu lạc bộ Thanh Hoá bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp do có hành vi, thái độ công kích với cầu thủ đối phương. - Câu lạc bộ Thanh Hoá bị phạt 4 triệu đồng do có 7 người bị phạt thẻ vàng.