Voọc mông trắng sinh sản cá thể đầu tiên ở Quần thể danh thắng Tràng An

Cá thể voọc mông trắng đầu tiên sinh sản tại Quần thể danh thắng Tràng An vào khoảng ngày 24/10, được voọc bố, mẹ chăm sóc chu đáo. Cá thể voọc mới sinh có cân nặng sấp sỉ 300gr, hiện chưa rõ được giới tính do nó được mẹ bao bọc rất kỹ. Phải chờ hơn 1 tháng khi con non tách khỏi mẹ để bắt đầu cuộc sống tự lập mới có thể phân định được giới tính của nó.