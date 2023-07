Vòng loại World Cup 2026: Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở hơn Thái Lan

Kết quả bốc thăm Vòng 2 FIFA World Cup 2026

Ở bảng C, Thái Lan đụng độ Hàn Quốc, Trung Quốc và đội thắng cặp Singapore - Guam(PO3). Do Hàn Quốc có đẳng cấp vượt trội, tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng này nhiều khả năng là cuộc cạnh tranh giữa Thái Lan và Trung Quốc. So với bảng C của đội tuyển Thái Lan, bảng đấu của tuyển Việt Nam có phần dễ thở hơn.