Vòng loại U19 quốc gia 2022: U19 Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu suôn sẻ

U19 Hoàng Anh Gia Lai – U19 Công an Nhân dân tạo nên cặp đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận ra quân vòng loại. Đội bóng phố Núi do huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt. Với dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn, cùng với việc U19 Công an Nhân dân có 10 cầu thủ nhiễm COVID-19, U19 Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu lấn lướt, để có chiến thắng 3-0. Đặng Khánh Duy, Lê Huy Kiệt và Môi Sê là những người lập công cho U19 Hoàng Anh Gia Lai.