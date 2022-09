Vòng 5 Giải nữ vô địch quốc gia: Đại chiến TPHCM I vs Hà Nội I

Đội nữ TPHCM I (áo vàng) tự tin sẽ giữ vững ngôi đầu sau vòng 5 Giải nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2022. Ảnh: VFF

Sau khi để thua trước Than Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN), Hà Nội I rơi xuống vị trí thứ 3 và nhường hai vị trí phía trên cho TPHCM I và Thái Nguyên T&T. Sau 1 tuần nghỉ ngơi, đội bóng thủ đô trở lại cuộc đua với trận đấu gặp TPHCM I. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Jong Song Chon buộc phải thắng để để nuôi hi vọng lấy lại ngôi đầu bảng.