Vòng 25 Bundesliga 21/22: Đại chiến FC Bayern München và Bayer 04 Leverkusen

Niềm hy vọng của đội khách được đặt vào tài năng trẻ Moussa Diaby, cầu thủ đã có tới 12 bàn thắng và 7 kiến tạo trong mùa giải này. Một số cái tên đáng chú ý khác của Bayer 04 Leverkusen như Florian Wirtz hay Jeremie Frimpong đủ sức gây ra bất ngờ cho đội chủ nhà.

Ở trận lượt đi, Bayer 04 Leverkusen đã thảm bại với tỷ số 5-1. Chắc chắn, thầy trò Gerardo Seoane không muốn lặp lại kết quả đáng buồn này ở trận lượt về. Màn so tài giữa 2 đội bóng nhóm đầu Bundesliga sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 5/3/2022 và được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sports News, giải đấu hân hạnh được mang tới Việt Nam bởi Next Media.

Bảo Anh