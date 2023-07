Vòng 13 V-League 2023: Xác định top 8 tranh ngôi vô địch

Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc đọ sức giữa Thanh Hóa và Hải Phòng. Đoàn quân của huấn luyện viên Popov đánh mất ngôi đầu bảng và rơi xuống vị trí thứ 2, do vậy họ quyết tâm có được một kết quả thuận lợi ở vòng đấu này với hi vọng thay đổi cục diện.

Trong khi đó, dù chỉ có 16 điểm nhưng Nam Định nhiều hy vọng vào top 8 dù phải làm khách trên sân Bình Dương.

Đội bóng của Tiến Linh chắc tấm vé đua trụ hạng

Với đội hình đều đặn cùng khả năng ghi bàn chia đều cho các tuyến, Nam Định hoàn toàn có thể hòa đến thắng chủ nhà Bình Dương để ghi tên vào nhóm đua vô địch.

Ngay cả khi Nam Định bại trận ở vòng 13, cùng lúc đó Sông Lam Nghệ An (13 điểm) có thắng Hà Nội FC thì Nam Định vẫn có mặt ở top 8 do bằng 16 điểm nhưng nhỉnh hơn Sông Lam Nghệ An nhờ thắng đối đầu trực tiếp.