Vòng 1 V-League 2020: HAGL đấu Nam Định, Hà Nội tiếp Thanh Hóa

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2022:

Sài Gòn FC vs Đà Nẵng

Bình Định vs Viettel

Bình Dương vs SLNA

Hà Nội FC vs Thanh Hóa

Nam Định vs HAGL

Hà Tĩnh vs Hải Phòng

TPHCM nghỉ

Video HAGL 1-0 Hà Nội:

Your browser does not support the video tag.

Đại Nam