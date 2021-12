Volvo V90 Cross Country – “Kẻ ngược đường kiên nhẫn”

Và thực tế ở Việt Nam không hãng xe nào kinh doanh phiên bản wagon, ngoại trừ Volvo và mẫu xe V90 Cross Country đẹp đẽ của họ.

Wagon - sự thú vị của xe gia đình

Trước khi làn sóng SUV trở thành lựa chọn "all in one" như hiện tại, người tiêu dùng hướng tới việc phục vụ gia đình hay đi camping có một lựa chọn hết sức thú vị là Wagon. Đây là mẫu xe "hatchback kéo dài" với khoang chở hàng hết sức rộng rãi nếu so với các mẫu xe SUV, CUV 5 chỗ 2 hàng ghế.