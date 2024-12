Volvo triệu hồi XC90 tại Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam ra thông báo triệu hồi đối với mẫu SUV Volvo XC90 Excellence để kiểm tra và khắc phục lỗi liên quan tới chân phanh. Cụ thể, có tổng cộng 5 chiếc xe Volvo XC90 Excellence thuộc diện triệu hồi tại Việt Nam. Đợt triệu hồi này nằm trong chiến dịch triệu hồi toàn cầu của Volvo. Toàn bộ số xe này đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 8-9/2019, do công ty Sweden Auto nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Nguyên nhân là do chân phanh trên những xe thuộc diện triệu hồi hoạt động không chính xác và/hoặc không đúng cách. Tuy nhiên, hệ thống trợ lực điện cho phanh vẫn hoạt động bình thường. Theo thông báo triệu hồi của Cục Đăng kiểm, thanh đẩy của bộ trợ lực phanh chưa được lắp ráp đúng cách, cụ thể là thanh nối bàn đạp phanh với bộ trợ lực phanh có thể không được siết chặt theo thông số kỹ thuật. Trong trường hợp thanh này bị tách rời, bàn đạp chân phanh sẽ không hoạt động bình thường. Để đảm bảo an toàn, thuận tiện khi vận hành xe, nhà phân phối Volvo tại Việt Nam khuyến nghị khách hàng mang xe tới các đại lý ủy quyền chính hãng của Volvo để được khắc phục miễn phí. Volvo XC90 là mẫu SUV cao cấp nhất trong dải sản phẩm của thương hiệu Thụy Điển tại Việt Nam. Với mức giá từ 4,05 - 4,65 tỷ đồng, xe cạnh tranh với các đối thủ như Lexus GX460, BMW X5, Audi Q7 hay Mercedes-Benz GLE. Lê Tuấn