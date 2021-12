Volkswagen đang khuyến mại gì dịp cuối năm?

Passat BlueMotion High có hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép DSG, khối động cơ xăng tăng áp trứ danh TSI BlueMotion 1.8L, 4 xy-lanh, 8 kim phun sản sinh công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Trang bị an toàn hàng đầu như hệ thống chống trượt khi tăng tốc, hệ thống ngắt động cơ tạm thời, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo tài xế mất tập trung…

VW Polo Hatchback - mẫu xe tiêu biểu cho dòng xe đô thị, mang trong mình nhiều công nghệ an toàn tiêu chuẩn đến từ Đức và bộ máy vận hành vượt trội. Ngoại thất xe ấn tượng với đèn sương mù thiết kế hình thoi hiện đại, lưới tản nhiệt tổ ong kiểu mới, đèn hậu LED, bộ mâm 15 inch 10 chấu đan xen và đa dạng màu xe như Trắng Candy, Đỏ Flash, Xanh Lapiz, Xám Carbon, Đen Deep, Nâu Toffee, Bạc Metallic, Đỏ Sunset. Trang bị đèn chiếu gần có chức năng điều chỉnh góc chiếu, gương chiếu hậu chỉnh điện, logo VW tích hợp lẫy mở cửa khoang hành lý phía sau.

Nội thất bọc da cao cấp với vô lăng tích hợp các phím đa chức năng có hệ thống kiểm soát hành trình (ga tự động) Cruise Control mang đến trải nghiệm lái an toàn và thư thái, đặc biệt trên những cung đường cao tốc. Hệ thống điều khiển giải trí màn hình cảm ứng 6.5”. Kính xe chỉnh điện chống kẹt. Điều hòa tự động.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn cao với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát cự ly đỗ xe phía trước và sau xe, camera lùi quan sát phía sau xe, hệ thống kết nối ghế an toàn dành cho trẻ em ISOFIX, hệ thống chống trộm Immobilizer với cảnh báo chống trộm. Khung xe được cấu tạo gồm các cột trụ và thanh giằng hông bảo vệ người ngồi bên trong, thân và vỏ được làm bằng thép cường lực, cho sự chắc chắc, an toàn đặc trưng của xe Đức.

VW Polo Hatchback có bộ máy 1.6L sản sinh công suất 105 mã lực tại 5250 vòng/phút, tích hợp số S (Sport) cho cảm giác lái thể thao. VW Polo là mẫu xe thích hợp cho các gia đình nhỏ, mong muốn một chiếc xe kinh tế với hệ thống vận hành chất lượng vượt trội.