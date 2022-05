Vội vàng, không phân biệt được, nhiều người uống phải hóa chất tẩy rửa nhưng tưởng bia, nước ngọt

Về mặt khoa học, nước làm mát động cơ ô tô có thành phần chính là Ethylen glycol, một loại chất lỏng không màu, không mùi, vị ngọt có tác dụng làm mát và chống đông cứng dùng trong các động cơ đốt trong. Khi vào cơ thể nó sẽ phân tách thành axit glycolic và axit oxalic, gây nhiễm toan, tăng khoảng trống áp lực thẩm thấu máu, gây đau bụng, nôn mửa, nặng có thể suy thận, tổn thương não, tụt huyết áp và tử vong.

Những hóa chất nào trong gia đình dễ uống nhầm?

Theo các bác sĩ, hiện nay, có nhiều loại hóa chất được dùng trong gia đình như: dầu gội, sữa tắm, nước tẩy rửa, chất làm sạch đồ dùng gia đình, các sản phẩm tẩy uế, hóa chất xua đuổi muỗi và côn trùng, xăng dầu… Thông thường, các sản phẩm này được đựng trong lon, chai, lọ…

Nhiều sản phẩm được đựng trong chai, lon có hình dáng gống như nước ngọt, bia, nước uống tinh khiết…. Nhiều người do chủ quan, vội vàng hoặc không phân biệt được đã uống nhầm, một số ít do tự tử dẫn đến bị ngộ độc.

Triệu chứng của tai nạn trên thường là đau họng, đau bụng, buồn nôn và nôn, khó thở, thở nhanh, tím quanh môi, cánh mũi phập phồng…. Có trường hợp người bệnh có tình trạng sốc do giảm thể tích, do đau hoặc do quá sợ. Cũng có trường hợp bị sốc bị rối loạn y thức, suy súp, li bì hoặc hôn mê. Trường hợp nặng bị bỏng da do tiếp xúc với axit mạnh.