Voi lội qua nước lụt kỷ lục ở Thái Lan mang nhu yếu phẩm đến giúp người dân

Khi tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) đang phải chịu đợt ngập lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm thì có những “nhân viên cứu trợ đặc biệt” đã không ngại giúp đỡ người dân. Đó là những chú voi cõng nhu yếu phẩm đến cho những người đang gặp khó khăn do nước lụt. Theo tờ báo ThaiRath, sáng 7/10, mực nước ngập ở quận Saraphi (Chiang Mai, Thái Lan) vẫn rất cao, thậm chí một số khu vực là không thể tiếp cận. Do đó, nhiều người dân phải chờ được cung cấp thức ăn và nhu yếu phẩm từ các đội cứu hộ. Để đỡ một phần công việc cho lực lượng chức năng, nhà sư Phrakru Sangkaeat Weerawat Weerawatano, thường được gọi là nhà sư Odd, đã dẫn 2 chú voi tên là Khunsaen và Saenthap đem các túi đồ hỗ trợ tới cho người dân. Đây là 2 chú voi từ Công viên Voi Trakun Saen ở quận Mae Taeng (tỉnh Chiang Mai). Đây là video voi đem nhu yếu phẩm đến cho người dân ở nơi bị ngập nặng: Your browser does not support the video tag. Nguồn: ThaiPBS Truyền thông Thái Lan viết, việc các chú voi đem đồ cứu trợ đến không chỉ giúp người dân ở quận Saraphi có thực phẩm và đồ dùng, mà còn khiến họ mỉm cười vui vẻ, đây là điều rất đáng quý vì rất nhiều người đang căng thẳng, mệt mỏi do tình trạng ngập lụt kéo dài. Đặc biệt, trẻ em rất hào hứng khi nhìn thấy những chú voi. Nhà sư Odd nói, ông muốn người dân vui vẻ, lạc quan hơn giữa khó khăn. Ông khẳng định, voi rất khỏe và thông minh, nhưng ông vẫn cẩn thận kiểm tra mực nước, dòng chảy và điều kiện thời tiết ở những khu vực mà người dân cần hỗ trợ trước khi để voi đi vào.

Một chú voi chở thức ăn tới cho những người bị kẹt trên tầng 2 của một ngôi nhà do ngập lụt. Ảnh: Wason Wanichakorn/ AP Đến hiện tại, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng do lũ lụt ở Chiang Mai. Mưa lớn liên tục khiến sông Ping, chạy dọc theo phía Đông của thành phố Chiang Mai, dâng lên mức cao nhất trong 50 năm vào thời điểm tối 5/10, theo trang Al Jazeera. Nhiều người dân phải lội trong nước ngập đến đùi, một số du khách phải rời khách sạn, lên xe tải đi sơ tán. Đây là một video tổng hợp hình ảnh ngập lụt kỷ lục ở Chiang Mai (Thái Lan): Theo trang AP, dù hôm nay mưa ở Chiang Mai đã dừng nhưng nhiều người dân vẫn gần như bị cô lập do nước lụt cao đến thắt lưng ở một số nơi. Tình trạng của họ càng khó khăn hơn do không có điện (phải cắt điện vì lý do an toàn). Còn theo trang The Thaiger, mực nước ở trung tâm thành phố Chiang Mai bắt đầu có xu hướng giảm dần.