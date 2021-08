Voi con bị sư tử đực chồm lên lưng, nhưng chính sư tử mới là kẻ dễ mất mạng sau này!

Một con voi con đang đi tìm bầy của mình và không may nó đụng phải một con sư tử đực. Con voi con không hề sợ hãi mà thay vào đó nó lại tiến thẳng đến phía kẻ thù và hành động này đã khiến nó phải hối hận ngay sau đó.

Con sư tử khập khiễng có vẻ như đang bị thương nhưng vẫn cho thấy sự đáng sợ của mình khi nhảy chồm lên lưng con voi con này. Voi con hoảng hốt vừa rống lên để kêu gọi đồng loại vừa bỏ chạy thục mạng.

May mắn cho nó là các con voi trưởng thành đã chạy tới kịp lúc và đánh đuổi con sư tử bị thương này. Trong tự nhiên thì các con non của các loài động vật to lớn như voi hay hươu cao cổ, tê giác... vẫn có thể trở thành mục tiêu cho sư tử nếu đi lạc.