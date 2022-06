Với 600 tấn xi măng và một ít cỏ, người Anh đã tạo ra Wimbledon

Cynthia Gem Hoahing là tay vợt thấp nhất từng thi đấu tại Wimbledon với chiều cao 1,49m.

Người thấp nhất từng thi đấu tại Wimbledon là Cynthia Gem Hoahing với chiều cao 4,9 foot (tương đương 1,49 cm). Hoahing sinh năm 1920 tại Hồng Kông và thọ gần 100 tuổi, bà năm 2015). Điều đặc biệt hơn nữa là năm 1949 bà đánh bại “người mẫu” Gussy Moran cao đến 1m85. Thành tích cao nhất của bà là vòng 4 năm 1949, 1957 và tứ kết đôi nữ năm 1948.

Bjorn Borg (Thụy Điển) và John McEnroe (Mỹ) chụp hình chung với nhau trước trận chung kết đơn nam năm 1981. Trận này John đã phục thù Bjorn Borg, chấm dứt chuỗi năm lần vô địch liên tiếp, từ 1976-1980, của tay vợt người Thụy Điển.

Người đàn ông giành được nhiều danh hiệu nhất là William Renshaw gồm 7 danh hiệu đơn và 5 danh hiệu đôi. Nhưng Federer là tay vợt thành công hơn cả với 8 danh hiệu đơn, danh hiệu cao quý nhất của một giải quần vợt. Anh vượt qua Pete Sampras (7 lần vô địch đơn nam).

Martina Navratilova là tay vợt nữ nhiều danh hiệu đơn nhất....

Người phụ nữ giành được nhiều danh hiệu tổng hợp nhất là Billie Jean King với 20 danh hiệu (6 đơn, 10 đôi và 4 hỗn hợp). Tay vợt nam trẻ tuổi nhất từng vô địch là Boris Becker năm 1985 khi 17 tuổi, cũng là người Đức đầu tiên lên ngôi giải đấu này.

....còn Roger Federer là 'ông hoàng' đơn nam với 8 lần vô địch.

Maria Sharapova giữ kỷ lục về những tiếng hét lớn nhất trên sân, được ghi nhận ở mức 101,2 decibel. Đó là mức ồn gần bằng với mức độ ồn của chiếc 747 đang cất cánh và chỉ kém hơn 20% so với ban nhạc rock huyền thoại của Anh The Who, từng được sách kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận năm 1976 là ban nhạc ồn ào nhất mọi thời đại. Sharapova đã giải nghệ những khó ai vượt qua kỷ lục này.