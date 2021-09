Vogue chọn ra 25 mỹ nhân đẹp nhất mọi thời đại tại thảm đỏ Met Gala

Lucy Liu tại Met Gala 2007, chủ đề "Poiret: King of Fashion"



Nữ ca sĩ Florence khoe khéo vòng một trong chiếc váy ren tinh xảo tại Met Gala 2012



Erykah Badu tại Met Gala 2014



Beyoncé mang đến Met Gala 2014 chủ đề "Charles James: Beyond Fashion” một bộ váy cổ V đính cườm đen lộng lẫy



Rihanna ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Met Gala 2015 chủ đề "China: Through the Looking Glass". Cô đã mời nhà thiết kế người Trung Quốc Guo Pei tạo ra chiếc áo choàng màu vàng quyền quý để sải bước trên thảm đỏ



Kim Kardashian và chồng tại Met Gala 2015, cô diện đầm xuyên thấu khoe body như tạc tượng



FKA Twigs trong chiếc đầm đơn giản nhưng đầy nghệ thuật tại Met Gala 2015