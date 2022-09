Vóc dáng thật của bạn gái Đoàn Văn Hậu, ngoài đời có như ảnh trên mạng?

Nhiều người đặt câu hỏi, liệu Doãn Hải My có thi một cuộc thi sắc đẹp khác trong tương lai không, cô tâm sự: "Hiện tại việc học và tốt nghiệp đúng thời hạn, đạt bằng tốt là ưu tiên hàng đầu với My. Còn sau đó, việc có tham gia một cuộc thi nào khác hay không, thú thật bản thân My cũng không biết trước được. My không tính xa 5 hay 10 năm, chỉ đạt mục tiêu ngắn hạn để tập trung một cách chỉn chu" (Ảnh: Hải My).