Vợ Will Smith ước chồng không tát Chris Rock

Hiện, Will Smith trả giá đắt sau hành động tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

Theo Hollywood Reporter, các dự án của nam diễn viên đang tạm dừng sau vụ bê bối. Sony quyết định tạm ngừng sản xuất phần thứ 4 của Bad Boys - bộ phim đánh dấu sự tái hợp giữa Will Smith và Martin Lawrence.

Ngoài ra, Netflix tạm hoãn quá trình sản xuất bộ phim hành động Fast and Loose do Will Smith đóng chính. Trước đó, đạo diễn David Leitch (Deadpool 2) rút khỏi dự án. Điều đó khiến việc sản xuất bộ phim ngày càng khó khăn.