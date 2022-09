Vô tư bày bán thiết bị chữa cháy chưa qua kiểm định

Cách nhận biết tem kiểm định thật

Trên các loại tem có hoa văn sử dụng hình đường cong vắt chéo, có biên độ sóng sin khác nhau, khi nhìn dưới kính phóng đại là các nét liền. Chữ siêu nhỏ, nhìn bằng mắt thường như dòng kẻ, khi nhìn dưới kính phóng đại sẽ thấy rõ nội dung.

Các loại tem đều có in chi tiết bảo vệ bằng mực bảo an không màu phát quang. Trong sáu mẫu tem kiểm định phương tiện PCCC có năm mẫu tem bao gồm: Tem A, B, C, D, E được bố trí mã Qrcode và mã số serial, mẫu tem G chỉ có mã serial. Khi tem đã được kích hoạt, quét mã Qrcode sẽ hiện các thông tin bao gồm: số, ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC; số serial tem; tên đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định và hình ảnh giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ