Võ Tòng 'Thủy Hử' được mua bảo hiểm trăm triệu trước khi đóng cảnh đả hổ

Clip hậu trường cảnh quay đả hổ trong Thủy Hử 1998

Vì tính chất mạo hiểm, khó khăn do kỹ xảo thô sơ, cảnh này được quay cuối cùng trong vòng 1 tuần. Nam diễn viên cho biết anh được đoàn phim mua bảo hiểm 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 358 triệu đồng) trước khi đóng cảnh chiến đấu với hổ.