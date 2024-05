Vô tình đọc được mẩu giấy kẹp trong cuốn sách, tôi sốc nặng với bí mật của con trai 14 tuổi

Tôi làm mẹ đơn thân từ năm 19 tuổi. Khi ấy tôi quá non trẻ, tiền chẳng có xu nào, gia đình xua đuổi, thiên hạ đàm tiếu, may có người tốt giúp đỡ nên tôi mới vượt cạn an toàn. Bạn trai cũ của tôi hèn không dám nhận con, thế nên tôi cũng coi như anh ta không tồn tại nữa.

Một mình nuôi dạy đứa con trai với tôi không dễ dàng gì. Chớp mắt đã qua hơn chục năm, con tôi giờ đã cao hơn cả mẹ. Thằng bé rất ngoan và luôn tỏ ra già dặn hơn tuổi. Nó biết hoàn cảnh sống của chúng tôi hơi kỳ lạ, bao năm qua chưa từng có người thân gia đình ở bên nhưng nó cũng chẳng làm khó tôi chút nào. Chỉ đôi lần nó hỏi vì sao con không có bố, tôi bảo bố ở xa nên nó cũng chẳng thắc mắc gì thêm.

Rồi tôi gặp được chỗ dựa của đời mình khi đi họp phụ huynh cho con. Anh ấy vô tình đỗ xe làm đổ xe của tôi nên tìm tôi để xin lỗi. Chúng tôi làm quen với nhau, trò chuyện một thời gian thì cảm thấy hợp nên chính thức tìm hiểu.