Võ Tấn Phát hớ hênh xác nhận chia tay Đại Nghĩa?

Võ Tấn Phát giơ bảng xanh, xác nhận hiện độc thân.

Qua hành động này, nhiều cư dân mạng cho rằng tin đồn Võ Tấn Phát và Đại Nghĩa chia tay càng có thêm cơ sở tin cậy.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2022, tin đồn Võ Tấn Phát và Đại Nghĩa rạn nứt tình cảm râm ran. Nguyên nhân xuất phát từ chia sẻ đầy ẩn ý của cả hai trên MXH.

Theo đó, Võ Tấn Phát viết: "Hạnh phúc nhé", đính kèm biểu tượng trái tim màu đen. Trong khi Đại Nghĩa đăng ảnh bản thân cùng chia sẻ như nhắn nhủ ai đó: "Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác".