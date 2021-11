‘Võ Tắc Thiên’ Lưu Hiểu Khánh 66 tuổi vẫn trẻ trung, là tỷ phú Trung Quốc

Lưu Hiểu Khánh bên ông xã tỷ phú.

Lưu Hiểu Khánh từng trải qua ba đời chồng. Năm 2016, bà tái hôn với một doanh nhân giàu có người Mỹ gốc Hoa - Vương Hiểu Ngọc. Nữ diễn viên chia sẻ, Vương Hiểu Ngọc là người đàn ông ân cần, chu đáo khiến mình tin tưởng sẽ gắn bó đến cuối đời.

Clip Lưu Hiểu Khánh trên màn ảnh

Thúy Ngọc