Võ Tắc Thiên chọn nam sủng cần 2 điều kiện: Yêu cầu thứ 2 ít ai đáp ứng được

Khán giả hâm mộ Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ sẽ nhận thấy một điều rõ ràng rằng, so với những người đẹp trong hậu cung, Võ Mỵ Nương (Phạm Băng Băng) là người hạnh phúc hơn cả khi cuộc đời nàng luôn có 4 người đàn ông là Lý Thế Dân/ Đường Thái Tông (Trương Phong Nghị), Lý Trị/ Đường Cao Tông (Lý Trị Đình), Lý Khác/ Ngô Vương (Lý Giải) và Lý Mục (Lý Thần) sẵn sàng bất chấp mọi hiểm nguy để bảo vệ nàng.

Còn đối với Võ Mỵ Nương, trong số 4 người này, có lẽ nàng yêu nhiều nhất là Lý Thế Dân dù trong thực tế lịch sử, thời gian Mỵ Nương tiếp xúc với hoàng đế Lý Thế Dân rất ít.

Cô vào cung năm 14 tuổi nhưng không hề được vua sủng ái. Đa số thời lượng ở 50 tập phim đầu đều xoay quanh chuyện tình của hai người. Những khoảng thời gian tươi đẹp nhất tuổi thanh xuân của nàng đã gắn bó cùng Lý Thế Dân. Khi người băng hà, nàng cũng vì người mà khóc thương, đau lòng nhiều nhất.

Những người tình màn ảnh của Võ Tắc Thiên trong "Võ Mỵ Nương truyền kỳ".

Tình cảm với Lý Trị lại được thể hiện qua hơn 10 tập phim cuối. Tình yêu của cô bé 14 tuổi dành cho Lý Thế Dân có thể là mối tình đầu đẹp nhất nhưng tình cảm dành cho Lý Trị mới là nặng tình nhất, sâu sắc, day dứt nhất của một người phụ nữ, một người vợ.