Võ sĩ kế thừa Nguyễn Trần Duy Nhất hụt đai vô địch MMA Championship

Chung kết hạng 60kg nam, chức vô địch giải võ thuật tự do MMA Championship 2023 do Nguyễn Trần Duy Nhất để lại được quyết định bằng trận so găng giữa võ sĩ Bùi Trường Sinh và tay đấm người Brazil Robson De Oliveira Soares.

Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội, Robson Oliveira nhanh chóng hạ gục võ sĩ chủ nhà ngay trong hiệp đấu đầu tiên chỉ với một vài đòn quật ngã và kết thúc với thế bẻ tay. Chức vô địch hạng cân 60kg do Nguyễn Trần Duy Nhất để lại thuộc về võ sĩ đến từ xứ sở Samba.