Vợ ông Phùng Anh Lê bị cáo buộc đọc cho nhân chứng viết thư xin lỗi chồng mình

Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) về tội “Nhận hối lộ”. Một số bị can từng là cấp dưới của ông Lê tại Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”, gồm: Nguyễn Đức Châu, nguyên Đội trưởng Hình sự; Lê Đình Trung, nguyên Phó đội thi hành án hình sự; Vũ Công Ngọc, Phó đội Hình sự.

Đáng chú ý, cáo trạng xác định, tháng 9/2021 (trước khi bị khởi tố), ông Phùng Anh Lê và vợ đến gặp ông Phùng Văn Bảy (họ hàng của ông Lê, đồng thời là người nhờ ông Lê giúp đỡ nghi phạm Nguyễn Hữu Tài hoà giải với bị hại) nói chuyện và “qua đó chủ động đưa vào cuộc nói chuyện thông tin làm mờ hành vi phạm tội của mình rồi ghi âm lại”.