Vợ NSƯT Đăng Dương khoe vai trần gợi cảm

Kim Xuyến lúc nào nhìn cũng rất tươi trẻ và năng động. Cô là hậu phương vững chắc để NSƯT Đăng Dương toàn tâm toàn ý hoạt động nghệ thuật.

Ngân An

Ảnh: FBNV