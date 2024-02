Vợ nhà sản xuất phim 'Vầng Trăng Máu' nhảy lầu tự tử ở tuổi 39

Theo nhà chức trách, Isabelle - vợ của nhà sản xuất phim Killers Of The Flower Moon (Vầng Trăng Máu), Bradley Thomas đã chết do tự tử tại một khách sạn ở Los Angeles hôm 29/1.

Hồ sơ trực tuyến từ văn phòng giám định y tế quận Los Angeles ghi rõ cái chết của Isabelle là một vụ tự sát với "nhiều vết thương do chấn thương".