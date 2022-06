Vợ 'ngã ngửa' phát hiện chồng là nữ giới sau 10 tháng làm đám cưới

Đặc điểm đáng ngờ nhất mà người vợ và mẹ vợ phát hiện được là Ahnaf chưa từng cởi quần áo trước mặt ai trong nhà, ngay cả khi hai vợ chồng ở trong không gian riêng tư. Đặc biệt, Ahnaf còn tắm trong trạng thái trên người mặc nguyên quần áo vào những lúc các thành viên khác có mặt ở nhà.

Theo World of Buzz, khi NA gặng hỏi người chồng về chỗ lồi lên ở trên ngực, Ahnaf bào chữa là do vấn đề rối loạn nội tiết tố. Lý do này không đủ sức thuyết phục mẹ vợ. Đỉnh điểm, một lần khi Ahnaf trở về nhà và chuẩn bị đi tắm, mẹ vợ đã yêu cầu con rể cởi đồ để chứng minh bản thân là nam giới.

Không thể né tránh trong tình huống này, Ahnaf đã cởi bỏ quần áo. Từ đây sự hoài nghi của bà mẹ vợ đã được chứng minh khi con rể lộ nguyên hình là nữ giới.