Vợ Mạc Văn Khoa từng đau lòng nói “bố mẹ không đẹp nên sinh con không đẹp”, 3 năm sau con gái như búp bê

Trên thực tế, những đứa trẻ mới sinh thường có vẻ ngoài khá xấu xí do da dẻ chưa phát triển đầy đủ và bị ảnh hưởng bởi nước ối của người mẹ. Tuy nhiên, đây chỉ là tình trạng tạm thời. Khi trẻ lớn lên, các đường nét trên khuôn mặt và cơ thể của trẻ sẽ phát triển và trở nên rõ nét hơn, sắc da cũng sẽ trở nên sáng và khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, do tác động của môi trường, dinh dưỡng và chăm sóc của bố mẹ, trẻ càng lớn thì sức khỏe và ngoại hình sẽ càng được cải thiện. Do đó, không có gì lạ khi nhiều trẻ sơ sinh có vẻ ngoài kém sắc, nhưng càng lớn lại càng xinh đẹp, "nét nào ra nét đấy" khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Nhóc tỳ Minnie nhà "cây hài" của làng Vbiz Mạc Văn Khoa là một em bé như thế. Ái nữ trước đây từng nhận nhiều lời chê bai, thậm chí là miệt thị ngoại hình vì trông không được xinh xắn lúc mới xinh. Nhưng càng lớn, Minnie lại càng vỡ nét, và ở độ tuổi lên 4, nhóc tỳ khiến người hâm mô phải xuýt xoa trước độ "cưng xỉu" mỗi khi lộ diện.

Ái nữ nhà Mạc Văn Khoa càng lớn, càng thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ.

Mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh selfie của đại gia đình. Trong ảnh, diện mạo của Minnie là điểm nhấn khiến CĐM chú ý, dành không ngớt những lời khen "có cánh" cho ái nữ nhà nam diễn viên 9X. Nhiều người nhận xét, Minnie càng lớn càng lộ rõ nét đẹp dung hoà của cả bố và mẹ, với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn 2 mí, đôi môi chúm chím.