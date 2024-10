Vợ lo đến bạc tóc khi chồng đòi bán nhà để cùng bạn mua đất

Cách đây 8 ngày, chồng em về bàn bán cái nhà đang ở rồi đi thuê nhà sống tạm 2-3 năm để chồng em lấy tiền hùn vốn cùng bạn mua mảnh đất đẹp, chắc chắn sẽ thu lãi lớn. Chị Thanh Tâm thân mến! Chỉ mới hơn 1 tuần mà tóc em đã bạc trắng chị ơi! Cách đây 8 ngày, chồng em về bàn bán cái nhà đang ở rồi đi thuê nhà sống tạm 2-3 năm để chồng em lấy tiền hùn vốn cùng bạn mua mảnh đất đẹp, chắc chắn sẽ thu lãi lớn. Hai vợ chồng em học cùng đại học nhưng ra trường mỗi người một chí hướng. Em thích cuộc sống bình yên, chăm chỉ đi làm lĩnh lương, còn lại dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Còn chồng em tháo vát, năng động, xoay xở đủ cách làm ăn. Nhiều lúc chồng em đi biền biệt cả tuần. Nhưng anh cũng gặp may mắn, công việc hanh thông nên kiếm được tiền mang về cho vợ con. Em tiết kiệm chi tiêu rồi tích cóp tiền mua vàng. Ngôi nhà đang ở là kết quả của hơn 7 năm hai vợ chồng tích cực làm việc, chắt chiu từng đồng. Chúng em đều là người tỉnh lẻ, bố mẹ không có điều kiện kinh tế giúp đỡ con cái. Việc bám trụ lại Hà Nội là cả một hành trình gian nan. Mua được ngôi nhà để vợ chồng con cái ở hơn năm nay là niềm hạnh phúc lớn của em. Cảm giác bình yên vô cùng chị ạ. Em đã nói với chồng đừng mạo hiểm như thế, tạo gánh nặng cho cuộc sống của mình. Không biết 2 năm nữa sẽ có món lợi lớn thế nào nhưng gia đình, nhất là các con, không ổn định, tâm lý bất an sẽ nặng nề vô cùng. Vậy mà chồng em vẫn kiên quyết bán nhà. Chị bảo em phải làm gì bây giờ để anh ấy yên phận với những gì hiện có? Em xin được giấu tên. Chào em!

Em đã vô cùng lo lắng, bất an khi chồng quyết định bán nhà để đầu tư. Để bắt đầu cuộc trò chuyện với chồng một cách hiệu quả thì việc tiếp cận mềm mỏng, thấu hiểu có thể giúp chồng em dễ dàng lắng nghe và cảm thông hơn. Hãy dành thời gian để lắng nghe và tìm hiểu kỹ hơn về lý do chồng em muốn đầu tư. Có thể việc anh ấy cảm thấy cơ hội này rất tiềm năng, khiến anh ấy kiên quyết, nhưng cũng cần xem xét mức độ rủi ro và tính khả thi của kế hoạch. Em có thể bắt đầu bằng việc bày tỏ sự quan tâm đến chồng và thấu hiểu mục đích tốt đẹp của anh ấy luôn cố gắng tìm cách để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Vợ chồng cùng nhau phân tích rủi ro và lợi ích bằng cách liệt kê tất cả các yếu tố như rủi ro của việc bán nhà, khả năng kiếm lời từ đầu tư và cả những gì gia đình có thể mất nếu không may kế hoạch không thành công. Tạo một bảng so sánh giữa rủi ro và lợi ích sẽ giúp cả hai có cái nhìn cụ thể hơn. Em cần chia sẻ cảm xúc và mong muốn về sự ổn định cho cả gia đình, nhất là cho các con. Lỡ mọi việc không diễn ra như mong đợi, cả nhà sẽ mất đi sự an toàn mà hai vợ chồng đã phải vất vả mới có được. Em có thể đề nghị thảo luận cùng nhau về giải pháp an toàn hơn, như tìm hiểu thêm về cách đầu tư mà vẫn giữ được ngôi nhà này, hoặc tìm một phương án khác ít rủi ro hơn. Và nếu quyết định đầu tư, nên cân nhắc một khoản tiền mà cả hai đều đồng ý là có thể chấp nhận được, tránh rủi ro quá lớn cho tài sản hiện có. Em cần nhấn mạnh việc đặt gia đình và con cái lên hàng đầu, phân tích để chồng nhìn nhận rằng an toàn và hạnh phúc của gia đình là điều quan trọng nhất. Hãy cố gắng tạo ra cuộc thảo luận cởi mở, khẳng định em muốn lắng nghe ý kiến của chồng và tìm ra một giải pháp tốt nhất cho cả gia đình. Như vậy, chồng em cảm thấy anh ấy không bị bác bỏ ý tưởng, mà ngược lại, cả hai sẽ cùng tìm ra một giải pháp tối ưu. Cuối cùng, điều quan trọng là cả hai nên lắng nghe và tôn trọng quan điểm của nhau để đưa ra quyết định tốt nhất cho gia đình. Theo Phụ nữ Việt Nam