Vợ kém 60 tuổi kể chuyện sống chung hoang đường, tù ngục với ông trùm Playboy

Trong quá trình quảng bá cho cuốn hồi ký mới Only Say Good Things, dự kiến phát hành đầu năm 2024, Crystal Hefner, vợ goá kém 60 tuổi của người sáng lập tạp chí Playboy quá cố Hugh Hefner, đã tiết lộ nhiều câu chuyện hoang đường bên trong Biệt thự Playboy khét tiếng.

Trên New York Post, cựu người mẫu khỏa thân giải thích lý do đặt tên cho cuốn hồi ký là Only Say Good Things (tạm dịch: chỉ nói những điều tốt đẹp) vì từng được chồng yêu cầu chỉ chia sẻ những điều hay, tốt đẹp về ông sau khi ông qua đời.

“Tôi giữ lời hứa đó trong 5 năm qua. Sau khi trải qua nhiều liệu pháp và chữa bệnh, tôi nhận ra mình cần phải thành thật về khoảng thời gian ở đó (Biệt thự Playboy). Cuốn sách nói về việc chữa lành khỏi môi trường độc hại”, Crystal nói.

Crystal, tên thời con gái là Crystal Harris, sinh ra ở Lake Havasu, tiểu bang Arizona, Mỹ. Gia đình cô sau đó chuyển đến Birmingham, Anh, để kinh doanh quán rượu. Năm Crystal được 8 tuổi, họ đến định cư ở thành phố San Diego, California, Mỹ.

Khi đang làm sinh viên ngành tâm lý học tại Đại học Bang San Diego kiêm người mẫu bán thời gian, Crystal nhận được yêu cầu gửi ảnh để tham gia tiệc do Playboy tổ chức từ một người bạn.

Nói về bản thân thời gian đó, người đẹp tóc vàng tự mô tả “dễ dao động và trẻ”. Có thể vì vậy, cô ngạc nhiên và phấn khích khi được tặng vé tham dự lễ hội Halloween tại Biệt thự Playboy vào năm 2008, với danh sách khách mời gồm những người nổi tiếng và người mẫu ăn mặc hở hang.

Tại đó, cô sinh viên 21 tuổi lần đầu gặp ông trùm Hugh Hefner, lúc đó 81 tuổi. Họ nhanh chóng tìm thấy điểm chung: Hugh học tâm lý học tại Đại học Illinois vào khoảng 40 năm trước khi người đẹp được sinh ra.