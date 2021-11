Vợ kém 32 tuổi từng giải thích lý do không kề cận khi NS Thương Tín bị đột quỵ

Được mạnh thường quân quyên góp ủng hộ 800 triệu đồng và một chiếc xe hơi nhưng chỉ sau 8 tháng NS Thương Tín đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu.

Chia sẻ trên truyền thông, NS Thương Tín than rằng ông đã phải nhịn đói nhiều ngày, không có tiền ăn, vợ con cũng bỏ đi. Không chỉ thế, hiện nam nghệ sĩ còn mắc Covid-19, đang cách ly và điều trị tại nhà.

Giữa lúc dân tình tranh cãi chuyện NS Thương Tín chi tiêu từ thiện, đoạn clip vợ NS Thương Tín lên tiếng nói rõ lý do không kề cận chồng khi ông nhập viện vì đột quỵ hồi cuối tháng 2/2021 bất ngờ được khui lại.