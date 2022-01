Võ Hoàng Yến làm mẹ đơn thân sau 17 năm trở lại diễn xuất

Từ khi những hình ảnh hậu trường bất ngờ được Võ Hoàng Yến - Hồ Bích Trâm - Thanh Trần đồng loạt đăng tải trên trang cá nhân, khán giả đã không khỏi tò mò về dự án phim hợp tác của bộ ba người đẹp.

Mới đây, phía nhà sản xuất đã chính thức tung trailer tiết lộ về bộ phim mà cả 3 đều đóng vai chính với tên gọi Má Chúng Tôi Là Chủ Tịch gồm 3 tập, sẽ lên sóng trong thời gian tới.

Về màn “tái xuất” lần này, Võ Hoàng Yến hiếm hoi tiết lộ nỗi ám ảnh trong quá khứ và lý do có màn trở lại đầy bất ngờ.

“Chia sẻ một cách thật lòng, 17 năm rồi Hoàng Yến mới quay lại màn ảnh, đóng phim. Ngày xưa, mình đóng xong mình xem lại toàn ngồi cười và nổi da gà cảm thấy ghê quá, nên ai mời cũng không dám đóng nữa.