Vỡ hồ thải ở Lào Cai, hàng chục nhà dân bị nhấn chìm

Nhiều nhà dân ở xã Tả Phời, thành phố Lào Cai bị ngập nước do hồ thải Công ty cổ phần đồng Tả Phời gây ra (Ảnh: CTV).

Trước đó, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 6 đến ngày 8/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, nhiều nơi mưa to, một số nơi mưa rất to.