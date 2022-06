Vợ hậu vệ U23 Việt Nam: "Nhiều lúc tủi thân khi chồng thi đấu xa nhà"

Trước trận đấu, anh Long có nhắn trước với tôi là nếu ghi bàn thì sẽ dành tặng bàn thắng cho tôi và bé Bơ. Thật sự hạnh phúc khi chồng đã thực hiện lời hứa đó".

Cô chia sẻ thêm: "Thật ra, nhiều lúc cũng thấy tủi thân khi chồng thường xuyên thi đấu xa nhà. Nhưng may mắn khi hai mẹ con luôn có gia đình và anh Long động viên, an ủi. Tôi và bé Bơ sẽ là hậu phương vững chắc để chồng an tâm tập luyện và thi đấu".

Còn với Vũ Tiến Long, anh chia sẻ rằng khi bị dẫn bàn, toàn đội chỉ nghĩ đến chuyện tấn công, phải quyết tâm ghi bàn gỡ hòa. Đó cũng là cách để U23 Việt Nam mang về 1 điểm dành tặng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những người đã theo chân đội sang Uzbekistan.