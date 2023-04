Võ Hạ Trâm khóc khi gặp mẹ chồng Ấn Độ, hé lộ khó nói chuyện với nhà chồng

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc Võ Hạ Trâm khóc nức nở khi gặp lại mẹ chồng sau 2 năm (Video: Nhân vật cung cấp).

Võ Hạ Trâm cho biết dù có sự khác nhau về văn hóa và ngôn ngữ nhưng giữa cô và mẹ chồng không hề có sự xa cách. "Tình cảm của hai mẹ con dành cho nhau xuất phát từ trong tâm. Mẹ chồng của tôi là người từng trải và tinh tế nên bà thấy rõ được sự chân thành của tôi dành cho bà", nữ ca sĩ chia sẻ.

Giọng ca Mẹ tôi nói thêm: "Vì sự biệt ngôn ngữ nên hai mẹ con không thể nói chuyện với nhau, chỉ cười và ôm nhau nhưng tôi cảm nhận tình cảm giữa chúng tôi rất đong đầy. Không nhất thiết phải thể hiện tình cảm bằng lời nói, chỉ với hành động cũng đủ thấy ấm áp rồi".