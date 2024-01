Vợ đưa đơn ly hôn vì chồng ngoại tình, anh cười khẩy nói một câu chết điếng

5 năm lấy chồng, tôi luôn tự tin mình là người phụ nữ hạnh phúc, được chồng yêu thương chiều chuộng. So với bạn bè, tôi hơn họ nhiều. Đó là tôi tự nghĩ. Vì chồng tôi không chỉ đẹp trai còn làm ra tiền. Bạn bè từng ghen tị với tôi, họ nói tôi số sướng, sống như bà hoàng. Thật ra “bà hoàng” thì không phải, nhưng đúng là tôi thực sự cảm thấy viên mãn trong cuộc hôn nhân này.

Chồng luôn chiều theo ý của tôi, còn cho tôi tự do sống với sở thích, đam mê của mình. Tôi đi cà phê với bạn bè thoải mái cuối tuần, anh không cấm đoán. Có lúc tôi gửi con về nội, ngoại vài ngày, đi du lịch riêng với bạn, chồng cũng đồng ý. Kinh tế gia đình cũng thuộc hàng khá giả nên so với nhiều người bạn phải khó khăn, vất vả kiếm tiền, tôi hơn họ. Đó là lý do tôi luôn được mọi người ngưỡng mộ, ghen tỵ.



Tôi đau khổ nhận ra chồng mình phản bội còn không biết sửa sai. Ảnh minh họa: Pxfuel

Tôi đâu ngờ sự thoải mái của chồng lại chính là cái cớ để anh biện minh cho mình khi mắc sai lầm. 5 năm kết hôn, chúng tôi có một cô con gái hơn 3 tuổi. Chồng bận công việc, nên lúc nào anh không ở nhà là hai mẹ con có thể đèo nhau đi chơi, cà phê cùng bạn bè. Anh từng cho tôi cảm giác an toàn vì đi đâu, làm gì anh cũng báo cáo giờ giấc đầy đủ.