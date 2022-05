Vô địch SEA Games, tuyển nữ Việt Nam nhận mưa tiền thưởng

Tối 21/5, tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan tại chung kết bóng đá nữ Sea Games 31. Bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như giúp các "cô gái vàng" của bóng đá Việt Nam bảo vệ ngôi hậu SEA Games.

Highlights tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games. Hai kỳ trước đó, thầy trò Mai Đức Chung cũng đánh bại chính đối thủ Thái Lan.