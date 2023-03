Vợ đi theo một phụ nữ, tỷ phú Mỹ trả 1 tỷ USD để ly hôn

Theo News.com.au, tỷ phú Englander, 74 tuổi, được cho là đã đồng ý cho vợ cũ Caryl khoản tiền lên tới 1 tỷ USD để lặng lẽ giải quyết vụ ly hôn đang gây xôn xao giới thượng lưu ở Manhattan, New York - Mỹ.

Dominique Levy, 55 tuổi, là người đồng sáng lập phòng trưng bày nghệ thuật danh tiếng Levy Gorvy ở Đại lộ Madison. Phòng trưng bày này còn có hàng loạt văn phòng ở New York, London, Hong Kong, Paris...

Tỷ phú Englander và vợ cũ Caryl. Ảnh: Page Six

Trong đơn kiện dân sự, bà Caryl và Dominique Levy đã đưa ra một số cáo buộc chống lại ông Englander. Trang Page Six của tờ The New York Post đưa tin, hai người phụ nữ cáo buộc ông Englander "khủng bố họ" nhằm lấy của Caryl hàng tỷ đô la khi ly hôn thông qua việc buộc Caryl ký vào một thỏa thuận sau kết hôn hồi 2020.