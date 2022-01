Vợ đi làm tóc, chồng lao đến đấm túi bụi khiến tất cả choáng váng

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người vợ đi làm tóc bị chồng đánh sấp mặt. Người đăng tải clip viết: "Làm quần quật cả năm, bỏ mấy tiếng đi làm tóc mà bị chồng đánh".

Your browser does not support the video tag.