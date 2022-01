Vợ đi làm móng chơi Tết, chồng đến tận nơi túm tóc, đánh tới tấp

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được camera an ninh trong tiệm làm móng ghi lại

Chứng kiến sự việc, những người có mặt tại tiệm làm móng đã vào can ngăn, kéo người đàn ông ra nhưng anh ta nhất quyết không chịu dừng lại.

Phải tận 3 người cùng dùng sức mới có thể tách được người đàn ông ra khỏi người phụ nữ, tạm dừng được màn hành hung tàn nhẫn.

Lợi dụng lúc người đàn ông bị nhóm người đẩy ra, người phụ nữ đã vội vàng chạy ra hướng khác, chiếc váy của chị này cũng bị kéo rách ở lưng.