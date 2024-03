Vợ để kim cương trong bọc giấy, chồng tưởng rác đi vứt và cái kết

Vợ chồng chị T. (áo trắng) cùng bảo vệ, lao công tìm kiếm tài sản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trưởng BQT tòa nhà sau khi tiếp nhận thông tin từ cư dân đã nhanh chóng báo cáo với Ban Quản lý (BQL) chung cư, huy động các đội ngũ hỗ trợ tìm kiếm.

"BQL phân công nhân sự lấy thông tin và trấn an cư dân, cử đội ngũ an ninh kiểm tra camera an ninh hoạt động của xe rác và liên hệ đội lao công hỗ trợ tìm đồ cho cư dân", anh N. nói, dù biết lúc đó mọi người đều nghĩ hi vọng rất mong manh.

Người phụ trách đội lao công đã gọi điện cho chị T. hỏi thông tin màu sắc túi rác, thời điểm đổ rác. Sau khi kiểm tra, họ thông báo tin vui rác vẫn còn lưu lại kho, chỉ còn khoảng 30 phút nữa xe rác sẽ chở đi.

Nữ cư dân vội cùng chồng xuống khu vực để rác để tìm kiếm. Chị cho biết rác được chia theo từng tòa và từng tầng nên dễ phân loại.