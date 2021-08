Vợ đại gia của Quý Bình rửa bát nhoay nhoáy khi về nhà chồng

Mới đây, bà xã Quý Bình - doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - chia sẻ một đoạn clip cũ, ghi lại cảnh về thăm nhà chồng trước khi dịch bùng phát.

Trong clip, doanh nhân Ngọc Tiền đang chăm chú rửa bát sau bữa tiệc ở nhà chồng. Dáng vẻ tháo vát, nhanh nhẹn khi làm việc nhà của nàng dâu 7X khiến nhiều người xem thích thú.

Clip: Đại gia 7X rửa bát khi về thăm nhà chồng.

Được biết hôm đó doanh nhân Ngọc Tiền vừa hoàn thành công việc với đối tác, song vẫn tranh thủ về nhà chồng ăn giỗ.