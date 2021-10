Vợ cũ Đan Trường lần đầu xa con kể từ khi bé chào đời, trước khi trách vô tâm hãy lắng nghe lý do của cô

Thiên Từ càng lớn càng khôi ngô, cậu bé cũng đang rất buồn vì không được đi cùng mẹ.



Nhiều người gửi lời hỏi thăm, mong bé Thiên Từ mau khỏe lại.

"First time traveling without my baby. Lần đầu tiên đi công tác không có Thiên Từ đi cùng vì hiện tại Thiên Từ đang bị bệnh ở nhà. Không muốn đi chút nào vì Tiên chưa bao giờ xa con kể từ khi con lọt lòng mẹ... Sáng Thiên Từ dậy đẩy vali cho mẹ rồi tiễn mẹ đi", vợ cũ Đan Trường chia sẻ.